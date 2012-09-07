Genç kız operasyonla kurtarıldı!

Bir ay boyunca cinsel istismara maruz kalan genç kız koruma altına alındı.



Bursa'da yaşayan 15 yaşındaki K.K., yaklaşık bir ay önce ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis, genç kızın izini sürmeye başladı. Genç kızın sosyal paylaşım sitesi hesabını inceleyen polis, K.K.'nın kendisini 'Aycan' ismiyle tanıtan bir kadınla iletişim kurduğunu ve yaptığı görüşmeler sonrası davet edildiği Şanlıurfa'ya gittiğini saptadı. Bunun üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili olarak bilgilendirildi. Genç kızın bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, yaptığı araştırma sonrası genç kızın otobüsle Şanlıurfa'ya geldiğini ve ayrılmadığını saptadı. Bunun üzerine kaybolan genç kızın iletişim kurduğu 'Aycan' adlı kişinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabını araştıran polis, bu kişinin erkek olduğunu belirledi.



GENÇ KIZ OPERASYONLA KURTARILDI



Polisler, yaptığı incelemede 'Aycan' rumuzlu kişinin gerçekte erkek olduğunu belirledi. Yapılan araştırma sonunda sosyal paylaşım sitesindeki hesabın; Kenan K. ve Yakup A. tarafından kullanıldığını belirlendi. Polis, şüphelilerin kimlik bilgilerini belirledikten sonra genç kızın alıkonulduğu adrese operasyon düzenledi. Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan eve yapılan operasyonda K.K. kurtarılırken, içeride bulunan Kenan K., Yakup A. ve Ali Coşkun U. gözaltına alındı.



Yaklaşık 1 aydır zorla tutulduğu evden kurtarılan K.K. ise, psikolog nezaretinde cocuk şube müdürlüğünde ifade verdi. İfadesinde Bursa'da yaşadığını ve internette 'Aycan' olarak tanıdığı ve kadın bildiği kişiyle sohbet ettiğini söyleyen K.K., "Beni Şanlıurfa'ya dolaşmaya davet etti. Buraya geldiğimde karşımda 3 erkek buldum. Beni götürdükleri evde zorla tuttup, tecavüz ettiler" dedi.



Cinsel istismara maruz kalan K.K., savcılık talimatı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yurduna yerleştirildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli ise, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Cinsel istismar' ve 'Tecavüz' suçlarından Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmaya başlandı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.