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Genç kalmanın yolu seks

Cildiniz, saçlarınız, fiziğiniz derken, kendinize tonlarca para mı harcıyorsunuz? Bütün bakımları bir tarafa atın, yapmanız gereken tek bir şey var!

12 Ekim 2012 Cuma 22:41
Genç kalmanın yolu seks

Seks, duruşunuzu düzeltir

Hepimiz biliyoruz ki bir kadında en seksi duran şey, kadının kendine güven duyuyor olması. Amerikalı seksolog Mary Jo Rapini’ye göre kendinden emin bir şekilde topuklarını yere vurabilmek kadını havalı hale getiriyor. Rapini, “Bir erkeğe ‘Bir kadında en çekici olan taraf ne sence?’ diye sorduğumda, saydığı üç şeyin ilki kadının hareketleri oluyor” diyor. 

Daha cilveli olduğunuzda ister istemez daha feminen bir yürüyüşe sahip oluyorsunuz. Başınız dik, kalçalarınız bir o yana bir bu yana salınır halde, kelimenin tam manasıyla çalım atıyorsunuz. İşte bu tür bir kendine güven gösterisi, ancak seksin cazibesine kapılmakla mümkün olur. 

Strese seks şifası

Amerikalı seksolog Mary Jo Rapini, “Seks en büyük şifadır” diyor. Orgazm olmak, rahatlamayı ve nefes almayı öğrenmek demektir. Eğer düzenli olarak seks yapıyorsanız, bu rahatlatıcı etkiler birikir ve uzun vadede stresinizi azaltır. Rapini, “Normal bir seks aktivitesi 3 ila 20 dakika sürer. 20 dakika bile olsa bu çok uzun bir süre değildir ama etkileri tüm gün sürer. Hatta günlerce sürebileceğini bile söylemek mümkün” diyor. Ve tabii tansiyonun düşmesi yüzünüzün güzelliğine katkıda bulunacaktır.

Seks egzersizdir

Spor salonuna gitme konusunda kendinizi motive etmekte güçlük çekiyor olabilirsiniz. Ama unutmayın, seks size müthiş kardiyo çalışma imkanı sağlar. Üstelik sıradan bir spor salonunda sıkıcı aletlerle meşgul olmanın tatsızlığındansa seksin cazibesi çok daha yüksektir.

Gençlik kaynağı

Bir kadın ortalama bir seks hayatına sahipse gerçek yaşı, kimlik yaşından iki yaş daha genç gösterir. Bu da üç ciddi sağlık sorununun oluşma riskini azaltır: kalp hastalıkları, kanser ve depresyon gibi psikolojik sorunlar. Dolayısıyla partnerinizle birlikte seks hayatınızı canlı tutarak, kendinizi korkusuzca zamanın kollarına bırakabilirsiniz.

Cildinizi korur

Güneş ışığına fazla maruz kaldığınızda cildiniz kırışıklıkların oluşması ya da artması sorunuyla karşılaşır. “Kalp krizini kalbinizdeki kırışıklık gibi düşünürseniz cildinizdeki kırışıklık da o derece büyük etkiye sahiptir” diyor Dr. Roizen. İyi kan akışı, cildinizi besler ve oksijen sağlar; bu da kırışıklık oluşumunu önler. Şimdi, bu cildinizi gençleştiren kan akışını neyin artırdığını bir düşünün. Evet, doğru tahmin ettiniz; seks.

Seks saçları güzelleştirir

Bu söyleyeceğimiz size çok dolaylı gelse de seks, saçların daha sağlıklı bir kafa üzerinde durmasını sağlar. Dr. Roizen, “Her saç kökü bir kan damarına sahiptir ve kan akışınız iç ve dış güzelliğin en büyük belirleyicisidir” diyor. Kan akışının hızlanması, saçlarınızın beslenmesi demektir. Kan akışının hızlanmasını da elbette seks yaparak sağlayabilirsiniz.

Göğüslere dirilik kazandırır

Seks boyunca daha havalı olursunuz. Öyle ki göğsünüz yüzde 25 genişletir, meme uçlarınız bir santim kadar yukarı dikleşir.

Doğal makyaj

Her sabah evden çıkmadan makyaj yapıyorsunuz ve gün içinde tazelemeye ihtiyacınız oluyor, değil mi? Oysa günde sadece 15 dakikada yanaklarınız doğal yollardan pembeleşecek, dudaklarınız harika bir parlaklığa sahip olacak ve cildiniz parlayacak. Nasıl mı? Tabii ki seksle! Çünkü seks doğal bir makyajdır.

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