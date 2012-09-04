Genç judocular kampa girdi

Genç Bayan Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Şengül Demiral, yaptığı açıklamada, Hırvatistan'ın Porec kentinde 21-23 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonanın hazırlılarını günde çift antrenman yaparak sürdürdüklerini belirtti.





Şampiyonaya katılacak sporcuların çok yetenekli olduğunu anlatan Demiral, şöyle konuştu:





''Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalyalar almak. Madalyanın rengini burada yapacağımız son çalışmalar belirleyecek. Birçok sıklette finale kadar çıkmayı planlıyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz. Hepsi kaliteli sporcular. Antrenörlerinin ve federasyonun onlardan büyük beklentileri var. Bu beklentileri ekip olarak karşılayacağımıza inanıyorum.''





Antrenör Murat Bostan ise Edirne'deki kampın çok verimli geçtiğini ve 1 yıllık çalışmaların karşılığını da Avrupa şampiyonasında alacaklarını belirtti.





Kampta yer alan 15 sporcudan 10'u Hırvatistan'daki şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.