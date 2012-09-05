Genç iş adamı vize kuyruğunda öldü

Edinilen bilgiye göre Yusuf Alakuş (44) isimli Türk vatandaşı iş seyahati için Fransa'ya gidecekti vize işlemleri için Beyoğlu'ndaki Fıransız konsolosluğuna gelen Alakuş konsoloslukta sıra beklerken fenalaştı.

İLK MÜDAHALE FRANSIZ TOPRAĞINDA YAPILDI

Konsolosluk görevlileri hemen ambulans istedi kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Alakuş'a konsolosluk içinde ilk müdahaleyi yaptı daha sonra ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alakuş buradaki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

VİZE SIRASINDAKİLER İSYANDA

Olayı haber alıp Hastaneye gelen Alakuş'un yakın arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan konsolosluk önünde çocukları ile altı gündür vize sırası beklediğini söyleyen Aysun Yağmur Şahin ve yakını Osman Nihat Gürgün yetkililere tepki gösterdi.

DHA