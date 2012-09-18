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Genç güreşçinin hayali dünya şampiyonluğu

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 3. olan Tarsuslu güreşçi Ali Bönceoğlu'nun hayalini dünya şampiyonluğu süslüyor.

18 Eylül 2012 Salı 15:45
Genç güreşçinin hayali dünya şampiyonluğu
Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 3. olan milli güreşçi Ali Bönceoğlu, babası Kerim Bönceoğlu ve antrenör İsmail Tor ile Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret etti.

Bönceoğlu, ziyaretteki konuşmasında, geçmişte Minikler Türkiye 3'üncülüğü, Yıldızlarda Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği, Gençler Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra Avrupa üçüncülüğü elde ettiğini hatırlattı.

Son olarak Tayland'da düzenlenen ''2012 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası''nda 96 kilogramda dünya 3'üncüsü olduğunu anımsatan Bönceoğlu, başarılarını her geçen gün artırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Bönceoğlu, spor hayatında daha iyi yerlere gelebilmek için çaba göstereceğini ifade ederek, ''Benim hayalimi dünya şampiyonluğu süslüyor. İnşallah en kısa sürede bu hayalimi gerçeğe dönüştürmek için elimden geleni yapacağım. Bunu başardığımda ata sporuna daha fazla insanın dikkatini çekmiş olacağım'' diye konuştu.

Başarılı sporcuyu altınla ödüllendiren Belediye Başkanı Kocamaz ise, güreşçiyi tebrik ederek, ''Şu anda yakaladığın başarıyı artırarak devam ettirmeni temenni ediyorum. Kendini daha da iyi yetiştirip, hedefin olan dünya şampiyonluğunu almanı canı gönülden diliyorum. Allah yardımcın olsun'' dedi.





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