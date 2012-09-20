Genç bisikletçi trafik kazasında öldü

Euskaltel-Euskadi takımının İspanyol bisikletçisi Victor Cabedo, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.





İspanya'nın Bask Bölgesi'ni temsil eden Euskaltel-Euskadi bisiklet takımı, sporcularından Victor Cabedo'nun, memleketi Onda'dan birkaç kilometre uzaklıktaki Almedijar mevkisinde antrenman yaparken yolun iniş bölümünde karşıdan gelen bir aracın çarpması sonucu öldüğünü bildirdi.





23 yaşındaki Cabedo'nun kariyerindeki en önemli başarısı 2011 sezonunda İspanya'da düzenlenen Asturias Bisiklet Turu'nda kazandığı etap zaferiydi.