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Genç:Ankara istihbarat almış

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasının ardından kendisinin de tehlike altında olduğunu dile getirdi. Emniyetten ikaz geldiğini belirten Genç, “Ankara istihbarat almış” dedi.

14 Ağustos 2012 Salı 14:09
Genç:Ankara istihbarat almış

 

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Hüseyin Aygün’ün PKK tarafından kaçırılmasının ardından kendisinin de tehlike altında olduğunu ima etti.

Ankara’nın istihbarat aldığını belirten Milletvekili Kamer Genç, Emniyet’ten kendisine ikaz geldiğini de söyledi.

Kamer Genç, “Ben 30 senedir burada politika yapıyorum. Tabii, ihtiyatlı hareket ediyorum. Şimdiye kadar bir şey başıma gelmedi ama kulağıma bazı şeyler geliyor. Emniyetten dün bize ikaz geldi, ‘seninle ilgili iyi söylemleri yok’ diye… Ankara istihbarat almış” dedi.

CHP’li Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim kimseye kötülüğümüz yok. Bu endişeler her zaman vardı. Tabii, seçimlerde CHP'nin Tunceli'den iki vekil çıkarması BDP’yi çok rahatsız etti.”

'İNSANİ BİR GÖREV'
BDP’den gelen “Aracı olmamız için bize talep gelmedi” şeklindeki açıklamaya da tepki gösteren Genç, “Bizim kimseye başvurmamıza gerek yok, bu insani bin görevdir” diye konuştu.

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