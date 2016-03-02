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'Geğirme cezası' İstanbul'da ödendi

'Geğirme cezası' İstanbul'da ödendi

02 Mart 2016 Çarşamba 16:37
'Geğirme cezası' İstanbul'da ödendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da soğanlı döner yedikten sonra geğirdiği için "Görgü kurallarını zedelediği" gerekçesiyle 70 avro para cezası alan Bosna Hersek asıllı Edin Mehic, bir döner restoran zinciri tarafından İstanbul'da ağırlandı.

Alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki Edin Mehic, Viyana'daki Prater Eğlence Parkı'ndaki bir büfeden, 7 Şubat'ta soğanlı döner yedikten sonra Avusturya polisi tarafından görgü kurallarını zedelediği gerekçesiyle 70 avroluk (225 TL) para cezasına çarptırıldı

Yaşadığı olaya çok şaşıran ve ilginç bulduğu için ceza makbuzunu sosyal medyada paylaşan Mehic, bir anda sosyal medyada gündem haline geldi.

Kasap Döner adlı restoran zinciri de olay üzerine Mehic'e sosyal medyadan ulaşarak İstanbul'a davet etti.

Şirket yetkilileri tarafından Mehic'e İstanbul turu yaptırıldı. Gezinin ardından şirketin yöneticileri ile Edin Mehic firmanın Ortaköy'deki şubesinde birlikte yemek yedi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Global Restoran Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Bahar Özürün, Behic'i İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Cezanın çok haksız ve adaletsiz olduğunu savunan Özürün, "Bizler firmamız olarak verilen cezanın haksızlığını ve dönerin ne kadar sağlıklı bir yiyecek olduğunu vurgulamak için Behic Edin'i İstanbul'a davet ettik. Döneri çok seviyormuş ve haftada 2-3 kez döner yediğini söylüyor. Verilen cezanın dönerle bağdaştırılmaması gerekiyor" şeklinde konuşu.

Mehic ise İstanbul'daki yediği dönerin, şu ana kadar diğer ülkelerde yediği en iyi döner olduğunu belirterek, yaşadığı olayın sosyal medyada bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini dile getirdi. Davranışının tamamen istem dışı olduğunu söyleyen Mehic, "Avusturyalı polisler bana ceza kesileceğini söylediklerinde sadece gülüp geçtim. Birkaç gün sonra evime gelen ceza makbuzu beni daha da şaşırttı. Bana ceza verilmesinin çok komik olduğunu düşünerek, sosyal medya hesabımda paylaştım. Daha sonra İstanbul'a davet edildim ve çok mutlu oldum. Bu nazik davet ve güzel insanlarla tanıştığım için çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Edin Behic'e yemeğin ardından Bahar Özürün ve firma yetkilileri tarafından temsili olarak 70 avroluk çek takdim edildi.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulşubatBosna HersekBosnaViyanaAvusturyaOrtaköy
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