Gece yarısı İstanbul'da duyulan garip ses!

İstanbul'da gece yarısı 01:00 sıralarında garip bir ses duyulduğu iddia edildi. İstanbullular, bugün Ekşisözlük, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde bu iddiayı tartışıyor. Garip sesin boğuk bir siren sesine benzediği konuşuluyor. İstanbullular'ın paylaştığı twitlerden sonra Türkiye'nin değişik bölgelerinden de benzer iddialar gelmeye başladı. Sanal ortamda bu seslerin depremin habercisi olup olmayacağına dair iddialar da dolaşıyor.

Şu ana kadar bu gizemli sesin neden kaynaklandığı anlaşılamadı. Geçtiğimiz aylarda da İstanbul'u ilginç bir kokunun sardığı haberleri çıkmış, bu konu sosyal meydayı adeta sallamıştı.

Haberturk.com olarak sanal ortamda konuşulan bu iddiaları uzmanlara sorduk. İşte uzmanların görüşleri...

"BİLİMSEL BİR KARŞILIĞI YOK"

Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

"Bunun ya atmosforik bir hareket olması gerekir ya da yer altında bir olay olması gerekir. Atmosferik bir olay olsa bunun başka belirtileri de olurdu. Dün geceye dair herhangi bir yer hareketide saptanmış değil. Dolayısıyla ben bunun tamamen uydurma olduğunu düşünüyorum. Bilimsel bir karşılığı yok. Sosyal medya öyle bir yer ki biri ortaya bir şey atıyor, arkasından yüz binlerce kişi gidiyor."

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY DUYUYORUM"

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan

Ulusal Deprem Konseyi Başkanı - İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Bütün Türkiye'den duyulan bir sesin inanılmaz güçlü bir ses olması lazım. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Yer biliminde, literatürde böyle bir şey olmadı şimdiye kadar.

"MÜMKÜN DEĞİL"

Prof. Dr. Orhan Şen

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği ÖĞ. ÜY. Prof. Dr. Orhan Şen

"Uykusuz kalıyor insanlar ve ertesi gün hayal görüyorlar. Ne olabilir ki? Saçma... Bu kadar çok ilde aynı şeyin olması mümkün değil. Sadece İstanbul olsa kuvvetli bir rüzgar esmiş dersiniz ama bence bu palavra. Deprem olsa bu kadar büyük bir alanda deprem olmaz. Zaten böyle bir deprem de yok. Biri bir şey söylemiş, herkes inanmış 'Aa ben de duydum' demiş. Psikolojik olarak değerlendiriyorum.

"ARAŞTIRMAK LAZIM"

Öner Döşer

Astroloji Uzmanı

"Astrolojik haritalarda böyle bir şey yok. '21 Aralık'a yaklaştıkça kara deliğin sesini duyacağız' diye söylentiler de vardır. Bilimsel bir temeli olmadığını ben de düşünüyorum. Ama bu kadar insan bu sesi duyduysa bir anlamı da vardır. Tamamen saçmalık demek yerine araştırmak gerekir. Bu bizim astroloji ile saptayabileceğimiz bir şey değil. Ben önümüzdeki günlerde güneş aktivitelerinin artması nedeniyle doğal afetlerin artmasını bekliyorum. Fakat bu sesle ilgili hiçbir şeye hiçbir şeyi bağlayamam. "

İŞTE O TWEET'LER

Zeki Kayahan Coşkun ?@zekikayahan

İstanbul'dan bir ses geliyormuş. Ne sesi bu? Neyin paniği? Var mı duyan?

Oytun Aldemir ?@OytunAldemir

Naemiş? Dün gece İstanbul'da garip bir ses duyulmuş. Hatta tüm Dünya'da duyulan bir sesmiş. Duyan, algılayan var mı?

Gizem Belen ?@GizemB

Dün gece ne olmuş öyle yahu?! 21 eylül 2012 istanbul'da duyulan enteresan ses

Alper Sarı ?@alperseri

OĞLUM UYUMAYIN GARİP SES DUYULUYOMUŞ İZMİR VE İSTANBUL'DA DEPREM OLUCAK

Ceyda. ?@atlikarincaa

Korktum, uyuyamıyom sizin yüzünüzden Allahsızlar. :(

Elif ?@elifnsc

Türkiye bu sese odaklandı şuan tövbe yareppim noluyo

Birand Bilgin Özer ?@Istanbulduku

Şuan istanbulda gökyüzünden garip sesler geliyor. bir süre galipten sesler duyduğumu sandım ama başkalarıda duyuyormuş

Senem Guneysu ?@senemguneysu

garip ses. istanbul. gökyüzü falan. evet. delirdim.

songül karamelek ?@snglkrmlk87

İstanbul'un ortasina bomba dusse bole bi ses cikrdi herlde:/