Gaziosmanpaşa'da Çanakkale'nin 101. Yıldönümünü Dolayısıyla Kurulan Plato Ve Soğuk Heykel Gösterimiyle Çanakkale Ruhu Yeniden Yaşatıldı Hasan Tahsin Usta başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tgrt Haber kanalında 18 Mart 2016 Cuma günü yayınlanan Güne Merhaba adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Gaziosmanpaşa'da Çanakkale'nin 101. Yıldönümünü Dolayısıyla Kurulan Plato Ve Soğuk Heykel Gösterimiyle Çanakkale Ruhu Yeniden Yaşatıldı Hasan Tahsin Usta başlığıyla verilen haber, Tgrt Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Gaziosmanpaşa'da Çanakkale'nin 101. Yıldönümünü Dolayısıyla Kurulan Plato Ve Soğuk Heykel Gösterimiyle Çanakkale Ruhu Yeniden Yaşatıldı Hasan Tahsin Usta başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Gaziosmanpaşa'da Çanakkale'nin 101. Yıldönümünü Dolayısıyla Kurulan Plato Ve Soğuk Heykel Gösterimiyle Çanakkale Ruhu Yeniden Yaşatıldı Hasan Tahsin Usta