Gaziosmanpaşa’da 1 puan mutluluğu





Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta mücadelesinde deplasmanda İskenderun Demir Çelikspor ile 1-1 berabere kalan Gaziosmanpaşa'da genel kaptan Sami Mendi, zorlu maçta aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını ifade etti.





Ligde çıktıkları ilk hafta mücadelesini değerlendiren Mendi, maçın başında 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirtti.





Karşılaşmanın 5. dakikasında gördükleri kırmızı kartla 10 kişi kaldıklarını ve penaltı golüyle de 1-0 yenik duruma düştüklerini hatırlatan Mendi, ''Böylesine zor bir deplasmanda 85 dakika 10 kişi ile mücadele ediyorsunuz. Oyun planınız bozuluyor. Eksik kaldıktan sonra defansa ağırlık vermek gerekiyor. Gol aramanız gerekiyor. Tabii ki bizim açımızdan kolay bir maç olmadı. Şu an sonuca baktığımızda kötü sayılmaz. Aldığımız bir puan da kazanç sayılır. İstanbul'a eli boş dönmediğimiz için mutluyuz'' şeklinde ifadeler kullandı.