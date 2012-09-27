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Gaziantep'te utanılacak uygulama

Gaziantep Nilgün- İsmet Akınalan okulunda kapıcı çocuklarının bir sınıfa, varlıklı çocuklar ve öğretmen çocuklarının da ayrı bir sınıfa toplatıldığı iddia edildi.

27 Eylül 2012 Perşembe 15:15
Gaziantep'te utanılacak uygulama

Yeni eğitim-öğretim yılında ismi “Nilgün- İsmet Akınalan İlkokul Ortaokulu” olarak değiştirilen Gaziyurt İlköğretim Okulu’nda yaşananlar ayrımcılığın ne boyutlara geldiğini gösteriyor.

Gaziantephaberler.com'un haberine göre, Nilgün- İsmet Akınalan okulunda kapıcı çocukları bir sınıfa, varlıklı çocuklar ve öğretmen çocukları da ayrı bir sınıfa toplatıldı. Varlıklı, okula bağış yapan çocukların ve öğretmen çocuklarının bulunduğu bu sınıfa en iyi öğretmenler verildi.

Okul idaresinin bu uygulamasının duyulmasından sonra, birçok veli "çocuklarımız bu sınıfta başarısız mı olur" endişesine kapılarak, çocuklarını "kapıcı çocukları" sınıfından aldılar. Sonuçta geriye 9 çocuk kaldı ve alınan bilgiye göre okul idaresi o sınıfı nakille gelen öğrencilerle doldurmayı planlıyor.

Konuyla ilgili olarak gaziantephaberler.com'a konuşan veliler, öncelikle kapıcı çocuklarının bir sınıfta toplanmasına tepki gösterdi. Okul idaresinin insan haklarına ve eğitimde eşitlik ilkesine aykırı uygulamalarından şikayetçi olan veliler, “Bir sınıfta varlıklı ve okula çok bağış yapanlarla, öğretmen çocukları toplandı. Bu sınıfa en iyi öğretmenler giriyor ve bu öğretmenler başka sınıflarda derse girmiyor. Burada çocuğun başarısı değil, babası paralı olanlar kıstas alınıyor. Bir eğitim kurumunda bu kıstaslara göre eğitim yapılırsa, biz çocuklarımıza hangi doğruyu öğreteceğiz” diye konuştular.

OKULUN ADI DA DEĞİŞTİ

Gaziantep'teki Gaziyurt İlköğretim Okulu’nun adı, Milli Eğitim’e bir milyon bağışta bulunurken, “Adımı şehrin en merkezindeki bir okula vereceksiniz, gelen geçen görecek” diye şart koşan bağışçının adı ile değiştirildi. Okulun yeni ismi, Nilgün-İsmet Akınalan olarak değiştirildi.

HER ÖĞRENCİDEN 300 TL İSTENİYOR

İlköğretim birinci sınıf öğretmeni, sınıfa projeksiyon makinesi alınacak diye direterek, her öğrenciden 300 lira istediğini dile getiren bir grup veli, “Milli Eğitim Bakanı, öğrenci velisinden para talep edilmeyecek sözlerini hatırlatarak okulda geçen yıl okul aile birliğine toplanan bağış miktarı incelendiğinde, gerçeğin ne olduğu, velilerin nasıl soyulduğu görülecektir." dedi.

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