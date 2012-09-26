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Gaziantepspor uzatmalarda güldü

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Gaziantepspor, Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Emrespor'u normal süresi 0-0 tamamlanan maçta uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek tur atladı.

26 Eylül 2012 Çarşamba 23:40
Gaziantepspor uzatmalarda güldü
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur müsabakaları kapsamında, Gaziantepspor, evinde Isparta temsilcisi Emrespor'u konuk etti. Normal süresi 0-0 berabere biten maçta, Gaziantepspor uzatmalarda Muhammed'in attığı golle sahadan 1 - 0 galip ayrıldı.

Maçın önemli dakikaları

9. dakikada sağ kanattan Gaziantepspor'un geliştirdiği atakta ceza sahasında Sosa'nın ve Serdar'ın paslaşmasında top Orhan Gülle'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşu üstten auta çıktı.

52. dakikada Sosa, kaleyi karşısına alır almaz topa vurdu. Dönen topa Serdar Bayraktar vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Turgut, sol kanattan taşıdığı topla ceza sahasına kadar girdi. Meşin yuvarlağı müsait durumdaki Cenk'e verdi. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

Kalan dakikalarda da gol olmayınca maç uzutmaya gitti.

112. dakikada Gaziantepspor aradığı golü buldu. Medunjanin'in derinlemesine pasında topla buluşan Muhammet, kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
 
 
Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Ercan Hellaç, Murat Yenice, Aydın Şengül

Gaziantepspor: Mahmut, Medunjanın, Turgut, Kemal, Serdar Özbayraktar, Sosa, Binya, Ekrem, İvan, Orhan, Taşkın

Emrespor: Onur, Sefa, Şevki, Hüseyin, Gökhan, Alihan, Şükrü, Emrah, Emir, Görkem, Osman

Gol: Dk. 112 Muhammet (Gaziantepspor)

Sarı kartlar:  Dk. 69 Yasin, Dk. 104 Ekrem, Dk. 118 Muhammet (Gaziantepspor), Dk. 56 Gökhan, Dk. 82 Arif, Dk. 96 Hüseyin (Emrespor),

 
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