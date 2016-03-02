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Gaziantepspor Teknik Direktörü Topçu:

Gaziantepspor Teknik Direktörü Topçu:

02 Mart 2016 Çarşamba 16:57
Gaziantepspor Teknik Direktörü Topçu:

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un teknik direktörü Mutlu Topçu, "Osmanlıspor maçı bizim için çok önemli, eğer kazanırsak farklı hedefler içerisinde olacağız" dedi.

Topçu, Celal Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının, Kayserispor ve Galatasaray karşılaşmalarındaki oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Bu hafta deplasmanda Osmanlıspor karşısına çıkacaklarını hatırlatan Topçu, şöyle konuştu:

"Osmanlıspor maçı bizim için çok önemli, eğer kazanırsak farklı hedefler içerisinde olacağız. Kazanmak için de iyi futbol oynamak ve mücadele etmek zorundayız. Osmanlıspor ligin ikinci yarısında iyi transferler yaptı. Sadece deplasmanda değil içeride de kazanan bir takım. Bizim gibi son dönemlerde çıkışını sürdüren bir ekip, dolayısıyla karşılaşmanın zevkli olacağını düşünüyorum."

Geçen hafta oynanan Galatasaray maçında ilk golü kaydeden Emre Nefiz'in çıkış içerisinde olduğunu hatırlatan Topçu, bu oyuncunun kendisine verilen şansı da iyi değerlendirdiğini hatırlattı.

Futbolculardan Abdulkadir Kayalı ise Galatasaray gibi büyük bir takımı evlerinde iyi bir oyun ve net bir skorla yendikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

Aldıkları puan ve oynadıkları iyi futbolun futbolcuları daha çok motive ettiğinin altını çizen Abdulkadir Kayalı, "Osmanlıspor maçında da elimizden geleni yapacağız. Ligin geneline baktığımız zaman üst üste galip geldiğimiz maçlar vardı. Bunun devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Orkan Çınar da Osmanlıspor maçını kazanıp çıkışı sürdürmek istediklerini dile getirdi. Hazırlıkların iyi geçtiğini ve galibiyet için çok çalıştıklarını aktaran Orkan Çınar, Ankara'ya kazanmak için gideceklerini kaydetti.

Öte yandan Gaziantepspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraGalatasarayGaziantepsporOsmanlısporFutbolMutlu TopçuKayserisporAli OsmanKayalıCelal DoğanCelal Doğan TesisleriEmre NefizKadir KayaAbdulkadir Kayalı
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