Gaziantepspor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Celal Doğan Tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde yapılan antrenman ısınma, açma germe egzersizleriyle başladı. Daha sonra topla ısınma hareketleri yapan futbolcular antrenmanın geri kalan kısmını basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Bu bölümde dar alanda paslaşma, şut, teknik ve taktik çalışan futbolcuların Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıkları öğrenildi. Teknik direktör Karaman antrenman boyunca futbolcularla tek tek ilgilenerek Beşiktaş maçı için futbolcuları motive etmeye çalıştığı öğrenildi. Kırmızı-Siyahlı ekip bugün akşam saatlerinde Kamil Ocak Stadyumunda basına ve taraftara kapalı olarak antrenman yapacağı öğrenildi.