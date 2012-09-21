Celal Doğan Tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde yapılan antrenman ısınma, açma germe egzersizleriyle başladı. Daha sonra topla ısınma hareketleri yapan futbolcular antrenmanın geri kalan kısmını basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Bu bölümde dar alanda paslaşma, şut, teknik ve taktik çalışan futbolcuların Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıkları öğrenildi. Teknik direktör Karaman antrenman boyunca futbolcularla tek tek ilgilenerek Beşiktaş maçı için futbolcuları motive etmeye çalıştığı öğrenildi. Kırmızı-Siyahlı ekip bugün akşam saatlerinde Kamil Ocak Stadyumunda basına ve taraftara kapalı olarak antrenman yapacağı öğrenildi.
Gaziantepspor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
Gaziantepspor, Spor Toto Süper Ligin 5. haftasında kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
21 Eylül 2012 Cuma 10:50