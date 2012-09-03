Gaziantep’e giden uçakta 11 yolcu yaralandı

Düseldorf'tan Gaziantep'e giden uçak Köln-Bonn Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın kabininden çıkan dumanlar nedeniyle acil iniş yaptığı belirtiliyor. Uçakta bulunan 186 yolcu tahliye edildi. Gelen ilk bilgiler 11 yolcunun yaralı olduğu yönünde.

Almanya’da Öger Türk Tur’un XL-Airways hava yolu şirketinden kiraladığı ve Türkiye’ye gitmeye hazırlanan bir yolcu uçağında meydana gelen dumandan 11 kişinin zehirlendiği bildirildi.

Köln itfaiyesinin yaptığı açıklamaya göre, 186 yolcusuyla birlikte Hannover kentinden Köln/Bonn havaalanına gelen yolcu uçağının piste inişi sırasında kabinde duman çıktı.

İtfaiye, havaalanına acil iniş yapan uçağın yolcularından 11’inin hastanede tedavi gördüğünü ve 4’ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Uçağın içinde bulunan diğer yolcuların başka bir uçakla Türkiye’ye gönderileceği bildirildi.