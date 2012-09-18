Gaziantep Karaman’sız çalıştı

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.





Celal Doğan Tesisleri'nde Antrenör Hasan Özer gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda teknik ve taktik çalışmaları yapıldı. Bu arada Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın bugün şehre geleceği ve yarınki çalışmalara katılacağı öğrenildi.





Kırmızı-siyahlı takımın Kaptanı Şenol Can, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk 4 haftasında 3 puan toplayabildiklerini bu açıdan Beşiktaş maçının önemli hale geldiğini ifade etti.





Beşiktaş'ın dün Sanica Boru Elazığspor'u 3-0 mağlup ettiğini hatırlatan Can, ''Cumartesi günü çok önemli bir maç oynayacağız. Taraflarımızın desteğiyle Gaziantep'te 3 puanla tekrar tanışmak ve yeni bir seriye başlamak istiyoruz'' diye konuştu. 3 sezondur Gaziantepspor'da top koşturduğunu anlatan Can, şöyle konuştu:





''Bundan önceki senelerde de iyi bir başlangıç yapamamıştık. Geçen sene 4 maçta sıfır çektik. Şimdi 4 maçta 3 puanımız var, ama bu bize yetmiyor. Biz iyi bir takımız ve hedeflerimiz yüksek. İyi yerlere gelmek istiyoruz. Şansızlık işte 1-2 maçı iyi oynayarak kaybettik. Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Sivasspor maçlarından puan alabilirdik. 4 maçtan 3 puanla ayrıldık ama önümüze bakmak zorundayız. Şimdi Beşiktaş ve Bursaspor maçlarına hazırlanıyoruz. O maçlardan 3 puanla ayrılıp yeni bir seri yapmak istiyoruz.''





İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Can, takımın Medunjanin, Ibricic ve Ivan gibi kaliteli oyuncularla daha iyi duruma geldiğini ifade etti.





Şenol Can, ''Aramızdan da birkaç kişi ayrıldı. Her sene kadrolar değişebiliyor. Geçen seneden 8-10 kişilik iyi oyuncu kadromuz vardı. Üstüne de yeni transferler oldu'' diye konuştu.