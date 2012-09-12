Gaziantep’i Swann uçurdu

Gaziantep'te devam eden Prof. Dr. Yaşar Sevim Basketbol Turnuvası'nda Royal Halı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Erdemir'i 71-69 yendi. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan isim 20 sayı ile oynayan Swann oldu.





Royal Halı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 71 - Erdemir: 69





Salon: Şahinbey Karataş





Hakemler: Halil Baldemir, Serdar İnal, Mesut Dağhan





Royal Halı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Swann 20, Mesut 6, Mutlu 11, Murat, Andre 12, Caner 3, Ahmet 1, Asım, Yunus 3, Rhodes 11, Erden, Macklin 4





Erdemir: Cevat 3, Melih, Mehmet Azmi, Barış 2, Caner, Nusret 6, Can, Balazic 21, Henderson 9, Engin, Asım 9, Marshall 19





1. Periyot: 18-14





Devre: 33-32





3. Periyot: 54-51







