Gaziantep geç açıldı

PTT 1.Lig'in 4.haftasında Gaziantep BB Spor, Erciyesspor'u konuk etti.





Karşılaşmanın ilk golü 17.dakikada konuk takımdan geldi.Erciyesspor'un golcü oyuncusu Gohou perdeyi açan isim oldu.





Gaziantep BB Spor, bu gole ilk yarının son dakikasında Ufuk Bayraktar ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.





Ev sahibi ikinci yarıya da golle başladı. 50. dakikada Ramazan, 3 dakika sonrasında ise Ömer Yalçın skoru 3-2'ye getirdi. Gohou'nun 56.dakikadaki golü Erciyesspor'u umutlandırsa da puan için yeterli olmadı.







