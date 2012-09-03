Gaziantep'e giden uçak acil iniş yaptı 11 yaralı

Düseldorf'tan Gaziantep'e giden uçak Köln-Bonn Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın kabininden çıkan dumanlar nedeniyle acil iniş yaptığı belirtiliyor. Uçakta bulunan 186 yolcu tahliye edildi. Gelen ilk bilgiler 11 yolcunun yaralı olduğu yönünde.
Düsseldorf’tan Gaziantep’e giden uçak Köln-Bonn havalimanına acil iniş yaptı.
Düseldorf'tan Gaziantep'e giden uçak Köln-Bonn Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın kabininden çıkan dumanlar nedeniyle acil iniş yaptığı belirtiliyor. Uçakta bulunan 186 yolcu tahliye edildi. Gelen ilk bilgiler 11 yolcunun yaralı olduğu yönünde.