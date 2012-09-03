Gaziantep'e giden uçak acil iniş yaptı 11 yaralı

Düseldorf'tan Gaziantep'e giden uçak Köln-Bonn Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın kabininden çıkan dumanlar nedeniyle acil iniş yaptığı belirtiliyor. Uçakta bulunan 186 yolcu tahliye edildi. Gelen ilk bilgiler 11 yolcunun yaralı olduğu yönünde.