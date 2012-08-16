Gates ve eşinden yüzyılın müthiş icadı

"Geleceğin tuvaletleri" arasında insan dışkısını mikrodalga kullanarak kömüre çeviren, idrarı sifon suyuna dönüştürenler dikkat çekti.



Bill Gates ve eşi Melinda’nın kurduğu Bill& Melinda Gates Vakfı, geleceğin tuvaletleri için kolları sıvadı. Geleceğin tuvaletleri için yarışma düzenleyen vakıf, dünyanın çeşitli yerlerinden bilim insanlarının sunduğu projelerin bazılarını açıkladı.



Açıklanan projeler arasında insan dışkısını elektriğe çevirmek için mikrodalga enerjisinin kullanılması, idrarın ziyan edilmeden sifon suyu olarak kullanılması, katı dışkının kömüre çevrilmesi de var.

Bill&Melinda Gates Vakfı, yarışmaya katılanlara tuvaletin su, elektrik ve septik sistem olmaksızın çalışması, dışarıya kirleten madde çıkarmaması, tercihen enerji ve diğer kaynakları muhafaza etmesi ve işletiminin günde 5 senti (9 kuruş) aşmaması kıstasları getirmişti.



3 YIL İÇİNDE TEST EDİLECEK

Vakfın ilk tuvalet prototiplerini üç yıl içinde test etmesi bekleniyor. Vakfın su, sanitasyon ve hijyen ekibinin program yetkilisi Carl Hensman, vakfın Seattle’daki merkezinde bu hafta sergilenen prototiplerin çoğunun katı atığın enerjiye çevrilmesiyle ilgili olduğunu belirterek, katı atık bilmecesi için hem pratik hem de pragmatik bir çözüm olduğunu söyledi.

TUVALETE 370 MİLYON DOLAR

Tuvalet sorununa geçtiğimiz yıl odaklanan Gates ailesi, yeni tuvalet keşifleri için 370 milyon dolar harcamayı taahhüt etti. Dünyada 2.5 milyar kişinin modern temizlik imkanlarına erişemediği tahmin edilirken, BM güvensiz temizlik yüzünden dünyada her yıl 1.5 milyon çocuğun ishalli hastalıktan öldüğünü belirtiyor.



Bilim insanları, ölümlerden çoğunun hijyenin geliştirilmesi, güvenli içme suyuyla birlikte uygun arıtmayla önlenebileceğini belirtiyor.



GATES BİZZAT İNCELEDİ

Microsoft'un kurucusu Bill Gates bilim insanlarının geliştirdiği projeleri tek tek inceleyip bilgi aldı. Projelerin üç yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.