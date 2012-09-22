GATA'da 111 gün sonra gelen mucize

Şırnak'ta 7 Haziran 2009 tarihinde PKK'lı teröristlerin kurduğu pusuda başından aldığı kurşunla ağır yaralanan, Komando Uzman Çavuş Fırat Zorba, kaldırıldığı Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademesi'nde (GATA) gördüğü tedaviyle yaşama tutundu.



GATA'da 111 gün sonra komadan çıkan, çeşitli tarihlerde Ankara'daki Rehabilitasyon Merkezi'nde uzun bir tedavi süreci geçiren gazi Fırat Zorba, yeniden konuşmaya başlarken, yürüme programlarıyla da eski sağlığına kavuşturulmaya çalışıldı.



Kastamonu Tosyalı olan gazi asker Fırat için Valilik onayıyla açılan yardım kampanyası ile 140 bin liraya mal olacak engelli evin yapımında da kaba inşaat tamamlandı. 2 katlı 120 metrekarelik evde fizik tedavi makineleri, evin her köşesine rahat haraket edebilmesi için engelli platformları kurulurken, banyo ve tuvaleti de ihtiyacına cevap verebilecek şekilde yapılıyor.

MORALİ YÜKSELİYOR



İstanbul'da özel bir fizik tedavi merkezinde Rus doktor gözetiminde tedavi gördüğü belirtilen gazi Fırat Zorba'nın moralinin oldukça yerinde olduğu görüldü. Artık ayağa kalkan Zorba, yoğun program sayesinde 19 Eylül Gaziler Günü'nde ise doktoru ve ailesiyle birlikte çarşıya çıkarıldı. Gazi Fırat'a emekli polis babası Hüseyin ve annesi Kezban Zorba eşlik etti. Yeniden sağlığına kavuşarak yürüyüp konuşan Gazi Fırat, önümüzdeki pazartesi günü tedavisine bir hafta ara verilerek memleketi Tosya'ya getirilerek sevenleri ve yakınlarını ziyaret edecek.



Gazi Fırat'ın sağ ayağı ile adım atabildiği, sol ayağını ise sürükleyerek yürüyebildiği, özel ihtiyaçlarını da kendisinin karşılayabildiği belirtildi. Gazi Fırat Zorba'nın memleketine gelecek olması, Tosya halkını heyecanlı bekleyişe sevk etti.

