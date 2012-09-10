Mekan kapanana kadar bekleyen ve herkes çıktıktan sonra hoşlandığı gence yol ortasında ilan-ı aşk eden oyuncu, uzun uzun dil döktü. Genç garsondan ayrılmak istemeyen ve bu yüzden kendisini eve götürmeye çalışan arkadaşına dakikalarca direnen Çayıroğlu, sonunda pes etti. Ve arkadaşı tarafından bir taksiye bindirilerek oradan uzaklaştırıldı.
Garsona aşk itirafı !
Önceki akşam bir kız arkadaşıyla Beyoğlu’na giden Mine Çayıroğlu, alkol sınırını aşınca içeride tanıştığı garsondan kopamadı.
10 Eylül 2012 Pazartesi 12:45