Garsona aşk itirafı !

Mekan kapanana kadar bekleyen ve herkes çıktıktan sonra hoşlandığı gence yol ortasında ilan-ı aşk eden oyuncu, uzun uzun dil döktü. Genç garsondan ayrılmak istemeyen ve bu yüzden kendisini eve götürmeye çalışan arkadaşına dakikalarca direnen Çayıroğlu, sonunda pes etti. Ve arkadaşı tarafından bir taksiye bindirilerek oradan uzaklaştırıldı.