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Garsona 10 bin dolar bahşiş verdi savaş çıktı

Antalya'ya Avrupa'nın en lüks otelini açan Rus milyarderin başı derde girdi.

27 Eylül 2012 Perşembe 09:30
Garsona 10 bin dolar bahşiş verdi savaş çıktı

Mardan Palace'ın sahibi İsmailov, bir garsona 10 bin dolar verdi. Bahşiş yüzünden kavga eden garsonlar mahkemelik oldu. Tanık olarak ifade vermesi istenen bonkör ise şoka girdi. 

Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov, bir garsona verdiği bahşiş yüzünden sıkıntılı günler yaşadı. Garsonlar kavga edince, milyarder adliyelik oldu! İsmailov, Avrupa'nın 7 yıldızlı en lüks oteli "Mardan Palace"ı Antalya'nın Aksu İlçesi'ne yaptı. Rüya otel, 23 Mayıs 2009'da dünyaca ünlü isimler tarafından açıldı. Türkiye'ye yaptığı yatırım nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arası açılan İsmailov, 2 ay önce otelinde kalan misafirlerini, Aksu'da bulunan bir restorana götürdü.

ŞÜPHELENDİLER...

Konuklarıyla birlikte yiyip içen milyarder, mekandan çıkarken bir garsona tam 10 bin dolar bahşiş bıraktı. Bahşişi görünce ağzı açık kalan garson ise gözlerine inanamadı. Paranın çok azını bahşiş kutusuna bırakan garson, geri kalanını da cebine attı. Diğer çalışanlar ise durumdan şüphelendi ve bahşişi alan kişiye, "İsmailov ne kadar para verdi" diye sordu. Aldıkları cevaptan tatmin olmayan garsonlar, daha sonra söz konusu kişinin üzerini aramak istedi. Bu sırada garsonlar arasında kavga çıktı. Restoranın savaş alanına döndüğü kavga, mahkemeye taşındı.

HASAR OLUŞTU

Restoranda ağır hasar oluşması üzerine mekanın sahibi, garsonları mahkemeye verdi ve masrafların kavgacı görevliler tarafından karşılanmasını talep etti. Restoran sahibi ayrıca Telman İsmailov'un "tanık olarak" dinlenmesini istedi. Milyarder ise şok yaşadı. İsmailov ilk kez mahkemeye çıkacağı için sıkıntılı günler geçirmeye başladı. Mahkeme, Rus milyarderin garsona 10 bin dolar bahşiş verip vermediğini ortaya çıkartacak.

EN ÜNLÜ AÇILIŞ

 Mardan Palace Otel, yaklaşık 1.4 milyar dolara mal oldu. Otelin açılışına katılmak üzere Antalya'ya gelen ünlüler arasında Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci, Tom Jones, soul şarkıcısı Seal ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yer aldı.

KUMU MISIR'DAN

Sabah'ta yer alan habere göre; Mardan Palace'ın önündeki plaja Mısır'dan getirilen altın rengi kumlar, ayağa yapışmıyor. Otelin mahzeninde şişesi 2 bin 120 sterlin olan şaraplar bulunuyor. 560 oda kapasiteli otelde, Kapalıçarşı'dan esinlenilerek tasarlanmış "Kapalı Çarşı Alanı" yer alıyor ve konuklara alışveriş imkanı sunuluyor.

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