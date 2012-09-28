Garipoğlu davasında flaş gelişme!

Cezası Yargıtay tarafından 7 ay önce onanan Garipoğlu ortadan kaybolmuştu.

188 ÜLKEDE ARANACAK

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yurtdışına kaçtığı bilgisi üzerine Hayyam Garipoğlu hakkında kırmızı bülten çıkartılmasına karar verdi. İnterpol Daire Başkanlığı’nca, Garipoğlu’nun kimlik bilgileri, fotoğrafı ve aldığı cezayla ilgili bilgiler İnterpol’e üye ülkelere bildirildi. Garipoğlu, bu kararla 188 ülkede aranmaya başlandı. Şu ana kadar Garipoğlu’nun yurtdışına resmi bir çıkışı gözükmüyor. Polis, izine rastlayamadığı Garipoğlu’nun deniz yoluyla Yunanistan’a geçtiği yönünde bilgiler elde etmişti.

Nida Garipoğlu için karar günü

Münevver Karabulut cinayeti davasında, yerel mahkemenin verdiği beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan Cem Garipoğlu’nun babası M. Nida Garipoğlu da, bugün hâkim karşısına çıkacak.