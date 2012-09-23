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Game of Thrones, 4 subayın başını yedi

Maltepe Askeri Lisesi'nde, İngilizce öğrenmelerine yardım olacağı gerekçesiyle öğrencilerine Game of Thrones (Tahtların Oyunu) dizisini izlettiren 4 öğretmen subay, TSK'dan atıldı.

23 Eylül 2012 Pazar 12:40
Game of Thrones, 4 subayın başını yedi

“Cinsel istismar ve Türklüğe hakaret” iddiasıyla sürdürülen soruşturma sonunda 4 subayın ordudan atılma gerekçesi olarak ‘disiplinsizlik’ gösterildi.

İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde öğrencilerine tüm dünyada ilgiyle izlenen Game of Thrones (Tahtların Oyunu) dizisini izlettirdikleri için “Cinsel istismar ve Türklüğe hakaret” iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 4 öğretmen subay disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan atıldı. Albay ve yarbay rütbesindeki subaylardan 3’ü atılma kararından önce emeklilik işlemleri başladığı için karar “yok hükmünde” sayıldı. Yüzbaşı İskender Gülbahar ise henüz emekliliğini doldurmadığı için bu haktan yararlanamadı ve ordudan atıldı.

Bir ihbar mektubuyla başladı

Maltepe Askeri Lisesi’nde Yabancı Diller Bölümü’nde öğrencilerin yabancı dil eğitimini pekiştirmek amacıyla 2011 öğretim yılında izlettirilen Game Of Thrones dizisiyle başlayan süreç şöyle gelişti:

30 Ekim 2011’de Balıkesir’deki Okullar Komutanlığı’na isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubu ulaştı. Mektupta  Maltepe Askeri Lisesi son sınıfta okuyan bir öğrencinin velisi olduğunu ileri süren kişi, öğrencilere izlettirilen dizinin çarpık ve sapık ilişkiler içerdiğini, Türkleri de barbar ve sapık dinsel törenleri olan bir kavim olarak tanıttığını belirtti.

2 Kasım 2011’de lisenin Yabancı Diller Bölüm Başkanı Albay Aydoğan Davulcu, Öğretmen Albay Ümit Kılıç, Öğretmen Yarbay Selma Rengin Mutlualp ve Yüzbaşı İskender Gülbahar hakkında idari tahkikat başlatıldı.

1 albay, 2 yüzbaşı ve 1 üsteğmenden oluşan idari tahkikat heyeti tarafından hazırlanan raporda, dizinin pornografik öğeler içerdiği, alkolü özendirdiği, şiddet ve sapık ilişki unsurları taşıdığı belirtilerek, “Dizinin, gelişme çağındaki bireyler üzerinde, güncel yaşamlarında ve gelecekte telafisi oldukça güç tahripkar etkiler yaratabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

Milli duygular zayıflayabilir

Tahkikat heyeti başkanı Albay Mehmet Akif Ünverdi imzasını taşıyan raporda, “Filmde doğrudan olmasa da izleyenler tarafından rahatlıkla anlaşıldığı şekliyle milletimiz barbar, sapık dinsel inanç ve gelenekleri olan, medeni olmayan bir şekilde gösterilerek, hakaret edilmesi, aşağılanması sahneleri bulunmaktadır. Söz konusu filmin normal kabul edilerek gösterilmesi, öğrencilerimizin milli duygularının zayıflamasına hatta meslekten soğumasına kadar vahim sonuçlar ortaya çıkarabilir” ifadeleri kullanıldı. 

Savcıdan takipsizlik

Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı, 20 Aralık 2011’de 4 öğretmen subay hakkında soruşturma başlattı. 4 subayın görev yeri değiştirildi. Soruşturma 30 Aralık 2011’de sonlandı. Askeri savcı Yüzbaşı Volkan Yetiştirici, 4 öğretmen subay hakkında kovuşturmaya gerek olmadığını belirterek, takipsizlik kararı verdi. 

Takipsizlik kararına Güney Deniz Saha Komutanlığı itiraz etti.  İtirazın geldiği İzmir Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi, takipsizlik kararını onadı. 

Güney Deniz Saha Komutanlığı, 4 subay hakkındaki dosyayı Milli Savunma Bakanlığı’na gönderdi, kararın kanun lehine bozulmasını talep etti. 27 Şubat 2012’de Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz imzasını taşıyan kararla bu talep uygun görüldü. Bu kararı Askeri Yargıtay 14 Mart 2012’de onadı. 

Soruşturma sürerken Yabancı Diller Bölüm Başkanı Öğretmen Albay Aydoğan Davulcu, Öğretmen Albay Ümit Kılıç ve Öğretmen Yarbay Selma Rengin Mutlualp, emeklilik dilekçesi verdi. Emeklilik işlemleri başlatılan 3 subay emekliliğe hak kazanırken, geçen hafta Genelkurmay Başkanlığı’nın talebi üzerine Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın imzaladığı 3’lü kararname ile 4 subay, disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan atıldı. 3 subay emekliliklerini hak ettikleri için bu atılma kararı hukuki olarak yok hükmünde kalırken, henüz emeklilik hakkını kazanmamış Yüzbaşı İskender Gülbahar ordudan atıldı. Gülbahar’ın silahına ve askeri kimliğine el konuldu.

Karar, hukuksuzluğun da ötesinde

Karara, subayların avukatı emekli hâkim Binbaşı avukat Mahir Işıkay sert tepki gösterdi. Işıkay şunları söyledi: “Müvekkiller YAŞ’a götürülmeden, üçlü kararname ile ayırma işlemine tabi tutulmuşlardır. Bu durum hukuk devletinin düzenli ve teminatlı idare ilkelerine uygun değildir. 30 yıla yaklaşan askerlik safahatı ve sicil durumu göz ardı edilerek, yeterli sayı ve yoğunlukta olmayan hatta tek bir cezası bile olmayan müvekkiller hakkında ayırma işleminin tesisi hukuksuzluğun ötesinde bir işlemdir. Takipçisi olacağız.”

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