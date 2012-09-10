Galibiyetsiz kapattık

Erkekler voleybolda 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu 2. tur 1. etap müsabakaları, Portekiz'in Vila Do Conde kentinde sona erdi.





(A) Milli Erkek Takımı, gruptaki 3. ve son maçında Portekiz'e 3-2 yenildi. Karşılaşmanın setleri 25-23, 20-25, 27-25, 22-25 ve 15-13 şeklinde sonuçlandı.





Türkiye böylece 2. tur 1. etap maçlarını galibiyet alamadan tamamladı ve (A) Grubu'nda 2 puanla son sırada yer aldı.





6 grupta yapılan elemelerde, (A) Grubu 2. tur 2. etap maçları 14-16 Eylül tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. 2. etap maçlarının ardından gruplarını 1. bitiren 6 takım Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılım hakkı elde edecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan diğer 6 takım ise aralarında play-off maçları oynayacak. Play-off maçlarından galip çıkan 3 takım da Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak.





TAKIMLAR O G M AS VS P





---------------------------------------------





1.Belarus 3 3 - 9 2 9





2.Portekiz 3 2 1 6 7 4





3.İngiltere 3 1 2 6 8 3





4.Türkiye 3 - 3 5 9 2