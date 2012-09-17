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GALAXY S III'te satış patlaması

Samsung GALAXY S III, 20 milyon satış adedi ile rekor kıran bir başarıya imza atıyor.

17 Eylül 2012 Pazartesi 11:15
GALAXY S III'te satış patlaması

Samsung Electronics, 2012 yılının mayıs ayında satışa sunduğu GALAXY S III’ün, yalnızca 100 gün gibi kısa bir sürede, 20 milyon adet satıldığını duyurdu.

GALAXY S III, bu güçlü satış başarısı ile Samsung’un daha önceki modellerinin rekorlarını da geride bırakarak yeni bir rekora imza attı. Türk kullanıcıların da büyük beğenisini toplayan GALAXY S III Samsung’un Türkiye’de de bugune kadar en kisa surede en yuksek satis adedine ulasan  akilli telefonu oldu

Odak noktasına insanı koyan ve doğadan ilham alarak tasarlanan GALAXY S III, kişiselleştirilmiş ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 4.8 inç HD Super AMOLED geniş ekranı ile göz alıcı bir görüntüleme deneyimi sağlayan GALAXY S III aynı zamanda, güçlü kamera özellikleriyle de istenilen her anı kolayca ve anında yakalamayı mümkün kılıyor. GALAXY S III’ü farklı kılan bir diğer özelliği ise; akıllı yazılımı sayesinde kullanıcısının yüzüne, hareketlerine ve sesine yanıt vermesi. Bunun yanı sıra GALAXY S III; Akıllı Bekleme, S Beam ve AllShare Cast gibi kullanıcı deneyimini benzersiz yapan ve performansı daha da güçlendiren geliştirilmiş özellikler sunuyor.

Samsung Electronics IT ve Mobil İletişim Bölümü Başkanı JK Shin konuyla ilgili açıklamasında; “Mayıs ayında pazara sunduğumuz GALAXY S III’ün yakaladığı üstün başarıdan dolayı mutluluk duyuyoruz. GALAXY S III’e göstermiş oldukları ilgi ve beğeni nedeniyle bütün kullanıcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Samsung olarak tüketicilerimizin hayatını daha da zenginleştirecek en akıllı mobil teknolojileri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Çakıltaşı Mavisi ve Mermer Beyazı renkleriyle pazara sunulan GALAXY S III’ün, Lal Kırmızısı, Kehribar Kahvesi, Safir Siyahı ve Titanyum Grisi renk seçenekleri de kullanıcılarla buluşacak.
 

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