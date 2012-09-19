Galatasaraylılar Manchester merkezinde maçı bekliyor

Türkiye ve Avrupa'nın farklı şehirlerinden gelen taraftarlar, maç öncesi şehrin merkezinde bir araya gelerek renkli görüntüler oluşturdu.





Olası bir taşkınlık ihtimaline karşın İngiliz polisinin sıkı güvenlik tedbirleri aldığı görüldü. Dün takımlarını havaalanında karşılamaya gelen taraftar grubuyla polis arasında arbede yaşanmış ve polis iki taraftarı gözaltına almıştı. Polis karakoluna götürülen bu kişilerin ifadeleri alındıktan sonra, maç izlemeye gelmemeleri şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.





Galatasaray, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk sınavında, Manchester United ile Türkiye saati ile 21: 45'de Old Trafford stadında karşılaşacak.



