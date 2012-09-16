Galatasaraylı kürekçilerden tarihi başarı

Avrupa Kürek Şampiyonası'nda yarışlar devam ederken, Galatasaray Bayan İki Tek Dümencisiz ekibi Final A yarışında 7.34 ile altıncı oldu. Birinci 7.14 ile Romanya, ikinci 7.18.65 ile İngiltere, üçüncü 7.18.91 ile Hırvatistan, dördüncü 7.25 ile İtalya ve Ukrayna 7.29 ile beşinci oldu.

Bu netice ile Galatasaray Bayan Kürek Takımı, Türk kürek tarihinde ilk kez Final A çeken ekip oldu. Milli takımla Avrupa Şampiyonası'na katılan Erkekler Dört Tek Dümencisiz ekibi Final B yarışında 5 ekibin katıldığı yarışta 6.15 ile dördüncü (Avrupa Onuncusu) oldu. Yarışı 6.09 ile Slovenya kazandı. 6.12 ile Hırvatistan ikinci, 6.14 ile İtalya dördüncü oldu. Hollanda 6.17 ile beşinciliği aldı.

Bu netice ile bayan takımı Türk kürek tarihinde ilk kez bir Avrupa şampiyonasında Büyükler Kategorisinde Final A çeken ekip oldu.