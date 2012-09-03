Galatasaray tarihe geçti

Galatasaray Süper Lig’de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Sarı-Kırmızılılar dün Bursaspor’u yenerken, zirvenin de yeni sahibi oldu. Sarı-Kırmızılı ekip Avrupa yorgunu rakibi karşısında zaman zaman zorlansa da 3 puanı 3 golle almayı bildi. Özellikle Amrabat ve Burak’ın oyuna girmesiyle iyice hareketlenen Galatasaray forveti arka arkaya gelen gollerle rakibini devirdi. 3 maçta 7 puana ulaşan Galatasaray rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.





Tarihe geçti





Sarı-Kırmızılı ekip dün gece Bursaspor karşısında elde ettiği zaferle ligdeki toplam 1000. galibiyetine ulaştı. Galatasaray bugüne kadar oynadığı 1775 karşılaşmada 1000 rakamına ulaşırken rakipleriyle 459 kez berabere kaldı, 316’da da yenilgi aldı. Galatasaray Fenerbahçe ile birlikte 1000 galibiyete ulaşan ikinci takım oldu. Sarı-Lacivertli ekibin ise 1011 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: Fanatik