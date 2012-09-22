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Galatasaray şampiyon oldu

Galatasaray Medical Park, Banvit&TÜBAD Turnuvası'nın final maçında Banvit'i 79-73 yenerek şampiyonluğa uzandı.

22 Eylül 2012 Cumartesi 15:15
Galatasaray şampiyon oldu
Banvit&TÜBAD Turnuvası'nın final maçında Galatasaray Medical Park, Banvit'i 79-73 mağlup etti ve turnuvayı birinci olarak tamamlandı.
 
Final maçına iyi başlayan Galatasaray Medical Park, ilk dakikaları önde geçti. Çeyrek sonuna doğru farkı da açan Sarı-Kırmızılı takım, 7. dakikada 15 - 7'lik üstünlüğü sağladı. Galatasaray, mücadelenin ilk periyodunu da 4 sayı farklı 19 - 15 öne geçti.
 
Sarı-Kırmızılılar, ikinci çeyreğe Banvit karşısında çok hızlı girdi. Üst üste bulduğu sayıların ardından yaptığı etkili savunmayla da rakibine sayı şansı tanımayan Galatasaray Medical Park, bu çeyreğin 4. dakikasını 14 sayı farkla 29 - 15 önde geçti. Daha sonra oyundaki dengeyi kuran Banvit, tüm çabasına rağmen soyunma odasına 8 sayı farkla 42 - 34 geride girdi.
 
Final karşılaşmasının 3. periyodu ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Galatasaray Medical Park, ilk 2 çeyrekte elde ettiği skor avantajını, bu çeyrekte de korumayı başardı. Ancak rakibine kolay teslim olmayan Banvit, bu çeyrekte farkın açılmasına izin vermedi. Buna rağmen Sarı-Kırmızılı ekip, son çeyreğe 58 - 52'lik skorla önde girmeyi başardı.
 
Son çeyreğe ise Kenan Bajramovic önderliğindeki Banvit, çok hızlı başladı. Aradaki farkı hızlı kapatan ev sahibi, son 5 dakikaya girilirken 63 - 63 ile eşitliği sağladı.
 
Maçın son 2 dakikası ise adeta nefesleri kesti. Kalin Lucas'in 3'lüğü ile öne geçen Banvit, son 2 hücumda Hawkins'in sayılarına engel olamadı. Son 17 saniyeye 77 - 73 önde giren Galatasaray Medical Park, salondan da 79 - 73 galip ayrıldı ve Banvit&TÜBAD Turnuvası'nda birinciliğe uzandı.
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