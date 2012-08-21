Galatasaray sahaya giren kaçağı arıyor

Dün akşam Galatasaray - Kasımpaşa arasında oynanan maçın ikinci yarısında bir genç taraftarın sahaya girmesi kısa bir süre de olsa şaşkınlığa neden olmuştu.

Özel güvenlik tarafından yakalanan Tahsin Alp isimli genç, çevik kuvvete teslim edildi. Ancak sahaya giren bu taraftarın, çevik kuvvet otobüsünün arka kapısından kaçtığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından yapılan araştırmada bu gencin 6222. yasaya muhalefetten tutuklandığı, karaborsa bilet satmaktan da sabıkalı olduğu öğrenildi.





Galatasaray'ı asıl sıkıntıya sokan konunun ise, bu gencin Kasımpaşa doğumlu olduğu ve Sarı-Kırmızılı takım tarafından Kasımpaşa'ya verilen 25 adet biletin bulunduğu tribünden sahanın zeminine inilmesi oldu. Sarı-Kırmızılı kulüp, sabıkalı ve Kasımpaşalı olan bu gencin, güvenlik güçleri tarafından elden kaçırılmasını ise, trajik bir durum olarak nitelendirdi.

Galatasaray Kulübü, bir genç yüzünden ceza verilmesini önlemek için TFF'ye yazılı savunmasını hazırlıyor.



