Galatasaray, Rus ekibiyle ’kardeş’ oldu

Galatasaray ile Rusya Premier Ligi'nde mücadele eden Alania Vladikavkaz arasında ''kardeş kulüp'' anlaşması imzalandı.





Galatasaray Kulübü'nden alınan bilgiye göre, anlaşma kapsamında oyuncu, altyapı, hazırlık maçları gibi konularda iki kulüp karşılıklı işbirliği yürütecek.





Anlaşma nedeniyle bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret eden Alania Vladikavkaz yöneticileri ile Galatasaray yöneticileri çeşitli görüşmelerde bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu görüşmede yer aldı.





Anlaşmaya Galatasaray Kulübü adına başkan yardımcısı Adnan Öztürk'ün, Alaniya Vladikavkaz adına ise kulüp başkanı Valery Gazzaev'in imza attığı bildirildi.





Galatasaray'ın kardeş kulüp anlaşması imzaladığı Alania Vladikavkaz, 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş ile karşılaşmış, İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen rakibini gol averajıyla eleyerek, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmıştı.