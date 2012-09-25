Galatasaray, Orduspor’a hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Performans uzmanı Scott Piri yönetimindeki fiziksel çalışmanın ardından ana bölümde tam sahada çift kale maç yapıldı.
Antrenman, soğuma hareketleri sonrasında antrenman tamamlandı. Sabri Sarıoğlu, takımdan ayrı salon ve saha çalışmalarına devam etti.
Sarı-Kırmızılılar, Orduspor maçının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.