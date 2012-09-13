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Galatasaray M.P. Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Medical Park Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

13 Eylül 2012 Perşembe 14:35
Galatasaray M.P. Antalyaspor maçına hazırlanıyor
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda koşu ve dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç oynandı. Sarı-kırmızılı ekibin idmanı, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Neşeli ortamda yapılan idmanda futbolcuların çift kale maçtaki hareketleri teknik direktör Terim'i mutlu etti. Tecrübeli teknik adam, bir pozisyonda güzel hareket yapan genç kaleci Eray İşcan'ı ise alkışlattı. Rakibin baskısı karşısında topu kaptırmayan ve uzaklaştıran Eray'ın hareketi sonrası Terim, ''İşte teknik işte kaleci'' ifadelerini kullanırken, oyuncular da genç kaleciyi alkışladı. 

Galatasaray'ın bugünkü idmanına sakatlığı bulunan Tomas Ujfalusi ve Milan Baros katılmadı. Milli takım kampından bu akşam dönecek olan Uruguaylı kaleci Muslera da çalışmada yer almadı.

Sarı-Kırmızılı takım, Medical Park Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Galatasaray, 15 Eylül Cumartesi günü rakibiyle oynayacağı karşılaşma için idmanın ardından özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Minik öğrencilerden Terim'e ziyaret

Fatih Terim, antrenman sonrası Ankara Metin Oktay İlköğretim Okulu öğrencilerini ve öğretmenlerini konuk etti.

Antrenmanın ardından öğrencilerle bir araya gelen tecrübeli teknik adam, keyifli anlar yaşadı. Galatasaray'ın efsane futbolcusunu kabri başında andıktan sonra tesislere gelen okulun öğrenci ve öğretmenleri Terim ile birlikte fotoğraf çektirdiler. Sarı-Kırmızılı takımın çalıştırıcısı, öğrencilere bol bol imza dağıttı.
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