Galatasaray, milli oyuncularına kavuştu





Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın başında teknik direktör Fatih Terim 'in, milli takım kamplarından dönen oyuncularla bir süre sohbet ettiği bildirildi.





Sarı-Kırmızılılar'ın, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından üç gruba ayrılarak, dar alanda pas çalışması yaptığı, ana bölümde ise dar alanda çift kale maç oynadığı belirtildi. Milli takımlardan dönen futbolcuların antrenmanda yenileme çalışması yaptığı kaydedildi.





Geçirdiği sakatlık nedeniyle ülkesinde 10 Eylül Pazartesi günü ameliyat olan Çek savunma oyuncusu Tomas Ujfalusi 'nin rehabilitasyon sürecinin başladığı duyuruldu.









Sarı-kırmızılı takım, Medical Park Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın (13 Eylül) yapacağı antrenmanla sürdürecek.



