Galatasaray Medical Park, Paris Turnuvası’na katılacak

Galatasaray Medical Park Erkek Basketbol Takımı, hazırlıkları kapsamında hafta sonu Fransa'da düzenlenecek Paris Turnuvası'na katılacak.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te, Stade Marcel Cerdan Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada, Galatasaray Medical Park'ın yanı sıra, ev sahibi Paris Levallois, İsrail'den Maccabi Electra Tel Aviv ve Belçika'dan Belgacom Spirou Charleroi takımlarının yer alacağı bildirildi.





Sarı-Kırmızılı ekip, turnuvanın ilk gününde 29 Eylül Cumartesi günü Belgacom Spirou Charleroi ile karşılaşacak ve bu maçın sonucuna göre 30 Eylül Pazar günü şampiyonluk veya üçüncülük maçı oynayacak.