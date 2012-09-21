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Galatasaray kıl payı

Galatasaray Medical Park yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı 7. Uluslararası Banvit-TÜBAD Basketbol Turnuvası ikinci maçında Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda İtalya'dan Virtus Bologna ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 76-74'lük skorla kazanarak turnuvadaki ikinci galibiyetin

21 Eylül 2012 Cuma 21:05
Galatasaray kıl payı
7. Banvit-TÜBAD Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Medical Park, Virtus Bologna takımını 76-74 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Virtus Bologna, Gigli, Smith ve Hasbrouck ile bulduğu sayılarla ilk 2 dakikayı 11-0 önde tamamladı. Galatasaray Medical Park, bu sayılara Ersin Dağlı, Ender Aslan ve Boniface ile cevap verdi. 5. dakika, İtalya ekibinin 14-6 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra Galatasaray Medical Park, Ersin Dağlı ve Cenk'in sayılarıyla farkı azaltmaya çalışsa da ilk periyot, konuk ekip lehine 21-16 sona erdi.

İkinci periyoda daha hızlı başlayan ve savunmasını sertleştiren Galatasay Medical Park, Ender Aslan, Gordon ve Cenk Akyol ile bulduğu sayılarla 16. dakikada öne geçti: 34-31. Galatasaray Medical Park, devreyi 44-40 önde tamamladı.

İkinci yarıya her iki takım da karşılıklı basketlerle başlarken, Galatasaray Medical Park, Cenk Akyol'un basketiyle 23. dakikayı 46-42 üstün tamamladı. Virtus Bologna, bu dakikalarda savunma sertliğini artırarak Gigli ve Smith'in basketleriyle 27. dakikada eşitliği sağladı: 52-52. Galatasaray Medical Park, pota altında Furkan ve Macvan'ın etkili oyunuyla skor üstünlüğünü tekrar ele geçirdi ve 3. periyot 60-56 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Son periyot çekişmeli geçti. 33. dakikada konuk ekip farkı, Gigli ile 1 sayıya indirse de (63-62) Galatasaray Medical Park, salondan 76-74 galip ayrıldı.

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Serkan Sert, Tekin Özübir, Murat Tunç

Galatasaray Medical Park: Gordon 11, Engin Atsür 5, Furkan 5, Macvan 12, Domercant 12, Göksenin 2, Cenk Akyol 6, Boniface 4, Ender Arslan 11, Ersin Dağlı 8

Virtus Bologna: Gaddefors 7, Imbro 2, Gigli 16, Smith 16, Hasbrouck 22, Moraschini 5, Rocca 6, Vitali

1. periyot: 16-21

Devre: 44-40 

3. periyot: 60-56
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