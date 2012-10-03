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Galatasaray kaybediyor; hisseler düşüyor

Galatasaray hisseleri dünkü Şampiyonlar Ligi mücadelesinin kaybedilmesinin ardından güne yaklaşık yüzde 5 oranında düşüşle 42,00 liradan başladı.

03 Ekim 2012 Çarşamba 10:00
Galatasaray kaybediyor; hisseler düşüyor
Galatasaray hisseleri dünkü Şampiyonlar Ligi mücadelesinin kaybedilmesinin ardından güne yaklaşık yüzde 5 oranında düşüşle 42,00 liradan başladı. Galatasaray'ın piyasa değeri bir günde 623,1 milyon liradan 595,2 milyon liraya düştü.

Galatasaray hisseleri haziran ayında gerçekleştirdiği yüzde 400 ve eylül ayında açıklanan yüzde 300 bedelli sermaye artırım kararının ardından 29 mart tarihinde gördüğü en yüksek seviye olan 1,16 milyar liralık piyasa değerinden düşüşe geçmiş ve dün 44,70 liralık hisse fiyatıyla piyasa değeri 623,1 milyon liraya gerilemişti. 

İkinci kez alınan bedelli sermaye artırımı kararıyla 14 Eylül'de sert bir şekilde düşüşe geçen Galatasaray hisseleri, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurulabileceği haberi ile son üç işlem günü yükselişe geçmişti. Bu yükselişin Şampiyonlar Ligi'nde alınan ikinci yenilgiyle bugün yerini tekrar düşüşe bıraktığı görülüyor.

Analistler Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta puan alamayan Galatasaray'ın bir üst tura çıkamayabileceği ve bu durumun da kulübün gelir hedeflerinde önemli bir sapmaya neden olabileceği endişesi ile hisse senedinde satışların etkili olduğunu kaydediyor.
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