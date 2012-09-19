Galatasaray kampüsünde Sabahat Tuncel krizi

Konuşmacı listesinden çıkarılmayınca kampüsteki oturumu iptal etti.

Galatasaray Üniversitesi Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEDİAR), Mor Çatı, Filmmor Kadın Kooperatifi’nin ortaklaşa düzenlediği Cinsiyet Eşitliğinin İnşası Konferansı’na, 5-6 Ekim’de Galatasaray Üniversitesi’nin ev sahipliği yapması planlanıyordu.

İsveç Konsolosluğu’nun da desteğiyle düzenlenen konferansa katılacak konuşmacı listesi üzerinde Sabahat Tuncel’in de bulunduğu haliyle hem üniversite yönetimi hem de konferans organizatörleri anlaşmaya varmıştı.

Ancak Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü, Sabahat Tuncel’in terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl hapis cezası aldığı gün konferans katılımcıları listesinden çıkarılmasını talep etti. Organizatörler tarafından talebin geri çevrilmesi üzerine üniversite yönetimi konferansa tahsis edilen salonun kullanım iznini iptal etti.

Galatasaray Üniversitesi Yönetimi’nden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken organizatörler ortak bir yazılı açıklamayla konferansı düzenleyecekleri yeni bir mekan arayışı içinde olduklarını duyurdu.