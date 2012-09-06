Galatasaray İtalya’ya gitti

Galatasaray, Genoa ile oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak İtalya'ya gitti.
Sarı-Kırmızılı takımın yeni transferi Furkan Özçal da takımla birlikte antrenmanda yer aldı.
Futbolcular, Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç yaptı. İdmana Milli takımlarda bulunan Emmanuel Eboue, Johan Elmander, Dany Nonkue, Fernando Muslera, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Semih Kaya, Umut Bulut, Burak Yılmaz ve Hakan Balta katılmadı.
Kafile, öğleden sonra özel bir uçakla İtalya'ya uçtu