Galatasaray, İtalya’da şampiyon

Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Medical Park, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı özel turnuvada birinci oldu.





Sardunya'da gerçekleştirilen ''Pasta di Sardegna'' turnuvasında Galatasaray Medical Park'ın yanı sıra İtalyan ekipleri Dinamo Sassari ve Victoria Libertas Pesaro ile Rus ekibi Krasnie Krilya Samara mücadele etti.





Organizasyondaki ilk maçında dün (8 Eylül) Victoria Libertas Pesaro'yu 79-48'lik skorla farklı mağlup eden Sarı-Kırmızılı takım, bugün de Krasnie Krilya Samara'yı 67-61 yenerek, turnuvayı birinci olarak tamamladı. Galatasaray MP, karşılaşmanın ilk yarısını da 34-26 önde kapadı.

Sarı-Kırmızılı takımda şu oyuncular forma giydi;



Henry Domercant 19 sayı,

Cenk Akyol 15 sayı,

Jamont Gordon 14 sayı – 8 ribaund – 4 asist,

Erwin Dudley 13 sayı – 12 ribaund – 3 asist,

David Hawkins 4 sayı,

Engin Atsür 2 sayı – 5 asist.



