Galatasaray İngiltere yolcusu

UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'ndaki ilk maçında 19 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray, yarın İngiltere'ye gidecek.
Hazırlıklarının İstanbul bölümünü bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, yarın sabah saatlerinde Manchester'a hareket edecek.
Manchester United-Galatasaray maçı 19 Eylül Çarşamba günü Old Trafford Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi Alman hakem Wolfgang Stark yönetecek.