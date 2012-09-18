Galatasaray, İngiltere’ye gitti

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu ilk maçında yarın Manchester United ile oynayacağı karşılaşma için İngiltere'ye gitti.





Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst ile yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak'ın da bulunduğu Sarı-Kırmızılı kafile, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçak ile Manchester'e hareket etti.





''Cim Bom''da sakatlığı bulunan Sabri Sarıoğlu takımla birlikte İngiltere'ye götürülürken, Milan Baros, Gökhan Zan, Ceyhun Gülselam ve Sercan Yıldırım kafilede yer almadı.





Abdurrahim Albayrak, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Manchester United'ın gücünün farkında olduklarını belirterek, ''Biz de Galatasarayız. Rakibimiz ile defalarca karşılaştık. Bize karşı hiçbir zaman çok büyük bir üstünlük sağlayamamışlar. Yine de sağlayamayacaklar Allah'ın izniyle. İnşallah Türkiye'ye hep beraber puanlarla döneceğiz ve onun da mutluluğunu yaşayacağız'' dedi.





Bu arada karşılaşmayı izlemek için İngiltere'ye giden sarı-kırmızılı taraftarlar ile havalimanında bulunan vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi.