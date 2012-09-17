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Galatasaray İngiliz takımlarıyla 16. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'ndaki ilk maçında 19 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz rakiplerine karşı 16. maçına çıkacak.

17 Eylül 2012 Pazartesi 11:30
Galatasaray İngiliz takımlarıyla 16. randevuda
Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz rakiplerine karşı 16. maçına çıkacak. 

İngiliz ekipleriyle Avrupa kupalarında daha önce 15 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 3 kez galip gelirken, 6 karşılaşmada yenilip, 6 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda rakip ağları 19 kez havalandıran ''Cim Bom'', kendi kalesinde ise 28 golü engelleyemedi.

Manchester United'a büyük hüsran yaşattı

Çarşamba günkü rakibi Manchester United ile daha önce 4 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, hiç kazanamadı, ancak 1993-1994 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nden eleyerek, rakibine büyük bir hüsran yaşatmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi 2. turunda karşılaştığı Manchester United'la deplasmanda 3-3, İstanbul'da ise 0-0 berabere kalan Sarı--Kırmızılılar, ''Kırmızı Şeytanlar''ı eleyerek tarihinde ilk kez grup maçları oynama hakkını elde etti.

Galatasaray'ın Manchester United'a karşı bu zaferi, Avrupa'da büyük yankı uyandırmış ve İngiliz futbol otoritelerini adeta şoka uğratmıştı.

Rakibiyle bir sonraki sezon bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi (A) Grubu'nda eşleşen sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki maçı 0-0 berabere tamamlamasına karşın, rövanş maçında Manchester United'a Old Trafford Stadı'nda 4-0 mağlup oldu.

En anlamlı galibiyet Arsenal'e karşı

Galatasaray, Türk futbol tarihinin kulüpler düzeyindeki ilk Avrupa kupasını İngiliz ekibi Arsenal'e karşı kazandı.

Sarı-Kırmızılılar, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası finalinde İngiliz rakibi Arsenal'le Danimarka'nın Kopenhag kentinde karşı karşıya geldi ve normal süresi ile uzatmaları 0-0 biten maçı penaltılarda 4-1 kazanarak, kupanın sahibi oldu.

UEFA Kupası yarı finalinde bir diğer İngiliz rakibi Leeds United'ı 2-0 ve 2-2'lik (D) sonuçlarla geçen ''Cim Bom'', İngiliz ekiplerine karşı son galibiyetini de 2006-2007 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ilk tur gruplarında Liverpool'a karşı İstanbul'da 3-2'lik sonuçla elde etti.

İngiliz ekipleriyle maçlar

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında İngiliz rakiplerine karşı yaptığı maçlar şöyle:

Sezon     Organizasyon             Rakip            Tur             Sonuç

------------------------------------------------------------------------------

1978-79   UEFA Kupası        West Bromwich Albion  1. Tur       1-3     / 1-3 (D)

1993-94   Şampiyonlar Ligi   Manchester United     2. Tur       3-3 (D) / 0-0

1994-95   Şampiyonlar Ligi   Manchester United     Grup         0-0     / 0-4 (D)

1999-00   Şampiyonlar Ligi   Chelsea               Grup 1       0-1 (D) / 0-5

          UEFA Kupası        Leeds United          Yarı Final   2-0     / 2-2 (D)

          UEFA Kupası        Arsenal               Final        0-0 (Pen: 4-1)

2001-02   Şampiyonlar Ligi   Liverpool             Grup 2       0-0 (D) / 1-1

2006-07   Şampiyonlar Ligi   Liverpool             Grup 1       2-3 (D) / 3-2
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