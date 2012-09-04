Galatasaray’ın yeni transferi Cris İstanbul’a geliyor

Herşeyin çok hızlı geliştiğini belirten Brezilyalı savunmacı, "Galatasaray ile Pazartesi günü öğleden sonra görüşmelere başladık. Ben, Lyon ve Galatasaray arasındaki herşey çok güzel gitti. Tabi ki Lyon'da kalmak ve kariyerimi orada bitirmek istiyordum. Fakat bu teklif hem benim hem de Lyon için ilginçti. Mutluyum ama aynı zamanda üzgünüm. 8 yıl boyunca çok güzel şeyler yaşadığım kalbimi verdiğim kulübümden ayrılıyorum. Bunun hakkında konuşmak çok zor. Soyunma odasındaki arkadaşlarıma "Hoşçakalın" demek çok zor olacak" diye konuştu.





Yeni takımında da bir çok arkadaşı olduğunun altını çizen Cris: "Salı akşamı İstanbul'da olacağım. Çarşamba günü de kulübe gideceğim. Kulübü ve bazı oyuncuları tanıyorum. Melo ve Taffarel ile konuştum. Ayrıca Elmander ve Baros' da orada. Artık hepsi benim takım arkadaşım ve dostum. "Polis" ünvanını orada da korumaya çalışacağım.