Galatasaray’ın Süper Kupa hazırlıkları başladı

Sarı-Kırmızılı ekip dün akşam İtalya'nın Fiorentina takımıyla oynadığı dostluk maçının ardından, Fenerbahçe ile 12 Ağustos Pazar günü Erzurum'da yapacağı TFF Süper Kupa mücadelesinin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı idmanla start verdi.





Sarı-kırmızılılarda, Fiorentina karşısında forma giyen futbolcular günü yenileme çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncuların ise antrenmana ısınma ve açma germe hareketleriyle başlayıp, daha sonra dar alanda çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. Galatasaray, TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.