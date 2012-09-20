Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme (D) Grubu'nda Macaristan'dan A-Hid Szeged, Sırbistan'dan Partizan Raiffeisen Belgrade, Almanya'dan Spandau 04 Berlin, Romanya'dan CSM DiGi Oradea ve Belarus'tan Vitbich Vitebsk ekipleriyle mücadele edeceği belirtildi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme (D) Grubu'nda 26 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 27 Şubat 2013 tarihinde sona erecek maç takvimi şöyle:
26 Eylül 2012:
Partizan Raiffeisen Belgrade-Galatasaray
6 Ekim 2012:
Vitbich Vitebsk-Galatasaray
20 Ekim 2012:
Galatasaray-Spandau 04 Berlin
14 Kasım 2012:
CSM DiGi Oradea-Galatasaray
28 Kasım 2012:
Galatasaray-A-Hid Szeged
19 Aralık 2012:
A-Hid Szeged–Galatasaray
9 Ocak 2013:
Galatasaray-CSM DiGi Oradea
23 Ocak 2013:
Spandau 04 Berlin–Galatasaray
6 Şubat 2013:
Galatasaray-Vitbich Vitebsk
27 Şubat 2013:
Galatasaray-Partizan Raiffeisen Belgrade