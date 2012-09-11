Galatasaray’ın maç takvimi belli oldu

İlk olarak Ağustos ayının sonunda İstanbul'da çalışmalarına başlayan Galatasaray Bayan Basketbol Takımı , 13 Eylül'de Bolu'ya geçerek burada 14-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Bolu İzzet Baysal Turnuvası'na katılacak. Organizasyonda Galatasaray ile birlikte TKBL'den Samsun Basketbol, Canik Bld. ve Edremit Bld. yer alacak.

Turnuvanın maç takvimi şu şekilde:

14 Eylül Cuma

16.00 Galatasaray - Samsun Basketbol

18.30 Canik Bld. - Edremit Bld.

15 Eylül Cumartesi

16.00 Galatasaray - Canik Bld.

18.30 Samsun Basketbol - Edremit Bld.

17 Eylül Pazartesi

13.00 Galatasaray - Edremit Bld.

15.30 Samsun Basketbol - Canik Bld.

17 Eylül'de Bolu'dan dönecek olan Sarı-Kırmızılılar, 27-29 Eylül tarihleri arasında Macaristan'ın Zalaegerszeg bölgesine geçecek ve burada iki hazırlık maçını oynayacak.

5 Ekim'de Slovenya'nın kış sporlarıyla ünlü Kransjka Gora kasabasına hareket edecek olan Galatasaray, 6-9 Ekim tarihleri arasında burada da özel bir turnuvaya katılacak. Hırvatistan'dan Gospic Croatia Osiguranje, Sırbistan'dan ZKK Partizan Galenika takımlarının organizasyonda yer alması kesinleşti. Ayrıca Almanya'dan TSV 1880 Wassenburg veya Slovenya'dan Ilirija Ljubljana takımlarından biri de turnuvaya dahil olacak.

Galatasaray'ın Kransjka Gora'daki maç takvimi de şöyle:

6 Ekim Cumartesi

18.00 Galatasaray - Gospic Croatia Osiguranje

8 Ekim Pazartesi

17.00 Galatasaray - ZKK Partizan Galenika

9 Ekim Salı

18.00 Galatasaray - TSV 1880 Wassenburg veya Ilirija Ljubljana

Galatasaray'ın Bolu, Macaristan ve Slovenya kamp kadrosunda, Işıl Alben, Ayşe Cora, Özge Yavaş, Yasemen Saylar, Şebnem Kimyacıoğlu, Şaziye İvegin, Gülşah Gümüşay, Bahar Çağlar ve Nevriye Yılmaz yer alıyor.

Slovenya kampı sonrası Galatasaray 10 Ekim'de İstanbul'a dönecek. Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk resmi maçına 17 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe karşısına Ankara'da çıkacak. 20 Ekim'de TKBL'deki ilk maçını Ceyhan Belediyesi ile oynayacak olan Galatasaray, 24 Ekim'de ise Kadınlar Avrupa Ligi ilk maçında Novi Zagreb ile deplasmanda mücadele edecek.